DEBAT: Motorvej kan hjælpe til at nå klimamål

Det er mig dybt uforståelig, at den nye regering med støttepartierne, som går så meget op i, at vi skal nå vores klimamål ikke vil være med til at få nedsat CO2 udslippet for 6000 timers kø på Fredrikssundsvejen hver dag, til en mere miljøvenlig mortorvej. Ja en mere miljøvenlig motorvej, som bliver med mere klimavenlig asfalt og fælles kørselsmuligheder og infrastruktur til El-biler langs vejen.