DEBAT: Maritimt center skal have max gas

Et maritimt center støtter op om at udnytte vores dejlige fjord. Den var udgangspunktet for at etablere Frederikssund i sin tid. I dag er den en stor rekreativ kvalitet.

Forslaget om at placere det ved lystbådehavnen synes jeg er rigtig god. Det er tæt på centrum, men alligevel langt fra boligbebyggelse. Støjgener kan jeg ikke forestille mig, at der bliver. Der vil kunne placeres mange p pladser og cykel parkering, ligesom det er gåafstand fra S toget. Vikingerne holder til tæt ved.

Mange klubber kan drage nytte af disse faciliteter for eksempel junior sejlsport center, roklub, søspejdere, ungdomsklub, helårsbaderene samt ikke mindst sejlklubben. Det er sport, det er motion, det er ekstra faciliteter for sejlerne.

Ved at samle alle disse ting på et sted, kan en del faciliteter »genbruges«, familier kan deltage i forskellige aktiviteter.

Mængden af mennesker vil være stor, det vil gøre det spændende at være en del af. »Succes avler succes«. På sigt vil alle disse mennesker danne grundlag for diverse boder med øl, is og forskellige kunstprodukter. Jeg kan forestille mig, at den private havn i Marbæk på sigt kunne være et sted, hvor handlen vil kunne udfolde sig.