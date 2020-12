DEBAT: Lyt til markedet

Tilflytterne vil til gengæld gerne have boliger i 1-plan og 1 1/2 plan. Det har vi i byrådet fået at vide direkte fra en række ejendomsmæglere som var på besøg i byrådssalen, ligesom det står sort på hvidt i COWIs egen undersøgelse af boligbehovet i Vinge.

I Frederikssund Kommune vil vi rigtig gerne have tilflyttere. Det er godt for økonomien og udviklingen i kommunen.

Det nævnes flere gange at 2 og 3 etager hverken nu eller på sigt er eftertragtet af markedet - altså borgerne.

Alligevel vælger Plan- og Miljøudvalget at kræve 2-3 etagers boliger af en investor, som ønsker at bygge boliger i Vinge Syd.

Der er ingen, der vil have etagebyggeri i Vinge. Og jeg undrer mig meget over, hvorfor man fra politisk side holder fast i noget som er stik imod anbefalingerne fra markedet. Det er sågar beskrevet i udkastet til bosætningsstrategien, som Udvalget for By og Land netop har sendt i udvalgene. Etagebyggeri er ikke hvad børnefamilierne kigger efter, når de leder efter steder at slå sig ned.

Vi skal skabe fremdrift i Vinge. Vi skal have penge i kommunekassen og projekt Vinge skal fungere på et marked, hvor konkurrencen er benhård.

Og så nytter det altså ikke, at byrådet i Frederikssund Kommune bliver en klods om benet, fordi der ganske enkelt sker denne slags forkerte beslutninger.

Etagebyggeri er fint i byer, hvor vi bor tæt, men ikke udenfor byerne, hvor markedet vil have 1-1 1/2 plans boliger, som er en rigtig fornuftig boligform til eksempelvis familier og ældre.

Lad os nu tage de gode beslutninger og lytte til markedet.