DEBAT: Kommunal spareøvelse går ud over kvaliteten

Debat Frederikssund - 20. november 2020 kl. 13:26 Af Jacob Himmelstrup, adm. direktør i Nærenergi, næstformand i DI Hovedstaden Kontakt redaktionen

debat I september vedtog Frederikssund Kommune budgettet for 2021, og besluttede i den forbindelse at skære i kommunens brug af eksterne konsulenter i et forsøg på at spare penge.

De eksterne konsulenter skal erstattes af flere kompetencer internt i kommunen. Det er ærgerligt, at det på denne måde er blevet en politisk kæphest, at eksterne konsulenter er dyre, og at kommunerne skal optimere driften ved at skære netop eksterne konsulenter fra. Det ender med at koste unødvendigt og vil i sidste ende gå ud over kvaliteten af opgaveløsningen i kommunen.

Det er spild af penge, at kommunen nu skal til at opbygge ressourcer og kompetencer internt, der allerede findes ude i erhvervslivet. I Frederikssund taler vi meget om grøn omstilling og ønsket om at blive et CO2 neutralt område, og på det fagområde giver det netop god mening at inddrage eksterne konsulenter. Det nytter ikke noget, at kommunen selv skal opfinde den dybe tallerken på områder som eksempelvis energi-renoveringer og grøn opgaveløsning, når der allerede findes virksomheder, der udelukkende arbejder med dette. Det samme gælder områder som nye IT systemer og udvikling i kommunen, hvor der er stor værdi i at trække på viden udefra. At bringe eksterne konsulenter ind i opgaveløsningen, er med til at sikre kvalitet i opgaveløsningen og undgå børnesygdomme i nye systemer.

Det er derfor en farlig vej at gå, når politikerne i Frederikssund kommune har vedtaget at spare på eksterne konsulenter. Når kommunen bliver nødt til at spare penge, er eksterne konsulenter faktisk en oplagt måde at undgå at fastholde ressourcer, der ikke nødvendigvis er behov for, når f.eks. aktiviteter reduceres eller det nye system er oppe at køre. I min egen virksomhed omsætter vi for 25 mio. kr. i projekter med kun 4 interne medarbejdere. Dette kan vi gøre, fordi vi gør flittigt brug af eksterne eksperter og freelancere på vores projekter. Når vi bliver nødt til at spare penge, bruger vi faktisk flere eksterne ressourcer og reducerer på de interne ressourcer. Her kan kommunen tage ved lære af erhvervslivet - for det virker faktisk.

Når kommunen vil spare på eksterne rådgivere og løse flere opgaver internt, går det ud over kvaliteten og vil i sidste ende blive dyrere end projekt-ansatte konsulenter udefra. Derfor vil jeg gerne rette en opfordring til kommunen: bliv inspireret af virksomhederne. Brug ekstern viden til at få optimeret udviklingen og opgaveløsningen i Frederikssund - og lad være med at bruge penge på at udvikle alle kompetencer internt, når ekspertviden allerede findes ude i erhvervslivet.