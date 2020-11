Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kommentar til 'Fakta om Nordmandshusene' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kommentar til 'Fakta om Nordmandshusene'

Debat Frederikssund - 27. november 2020 kl. 09:26 Af Helle Andersen Marksvinget 7 , Jægerspris. Mor og Værge til beboer Kontakt redaktionen

debat Jeg er pårørende til en af beboerne på Nordmandshusene og jeg ikke enig i denne fremstilling af sagen .

Selve historikken er som sådan god nok ...dog mangler der at komme info om at der på intet tidspunkt er ændret / gjort på mærk som på den kæmpe forbedring der er kommet på Nordmandshusene i det der hedder " tilbudsportalen " det er der andre kommuner kan læse om og se på hvad Nordmandshusene i virkeligheden er.

Den manglende søgning kunne måske også skyldes at ændringerne i personale sammensætning og det høje niveau af uddannelse/ erfaring ikke er synliggjort.

At udvalget besluttede i 2019 at der skulle arbejdes på at finde nye botilbud til de nuværende beboere i Nordmandshusene for at give bofællesskabet en ny start med en mere ensartet målgruppe....har vi INTET hørt om .

Vi har intet drøftet, intet set, intet fået forlagt, af andre muligheder end en mail om, at nu er det besluttet at udfasningen nu er en realitet.

Det er mennesker med netværk ..familier...arbejde der skal tages hensyn til . Det er ikke kun et spørgsmål om at finde et sted med den rette pædagogik .

Vi er som pårørende allerede nu blevet gjort klar, at personalet ikke kan fastholdes og skabe en stabil base til det rette sted er fundet ..da de alle er sat i jobbank . Stedet drives, til et godt sted er fundet på vikar ...dog skal det siges, at det er pædagogisk uddannet vikar.

Hvor vores borgere ender er uvist på nuværende tidspunkt ...men vi håber på et lokalt, stabilt, nærværende og selvfølgelig pædagogisk rigtigt hjem ....og det er jo det vi taler om ...deres HJEM.