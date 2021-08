Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kollektiv transport på den forkerte side af broen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kollektiv transport på den forkerte side af broen

Debat Frederikssund - 29. august 2021 kl. 10:30 Af Christina Ibsø, Jungehøj 28, 3630 Jægerspris, på vegne af Kyndby Huses busgruppe Kontakt redaktionen

Kyndby Huse må konkludere, at vigtige målgrupper som børn, og ældre borgere, ikke vægtes højt i Frederikssund. Kommune - I hvert fald ikke på den forkerte side af broen - I Kyndby Huse, Hornsherred.

Under målgruppen sårbare grupper, mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, sindslidende og socialt udsatte, hører faktisk også børn, unge, ældre og familier uden bil, når det sættes i forbindelse med manglende Kollektiv transport.

Busgruppen i Kyndby Huse har siden 2019 dokumenteret behovet for fast kollektiv transport i Kyndby Huse. Det har vi gjort via gennemarbejdede spørgeskemaer, analyser, lyttemøder, passagertællinger, risikovurderinger. Vi har påpeget over for Frederikssund Kommunes Teknisk Udvalg, at uden kollektiv transport, får disse målgrupper det svært.

Nu i 2021, har vi efter mange analyser og evalueringer erfaret, at for en stor del af disse sårbare grupper i Kyndby Huse, har det netop medført store menneskelige konsekvenser, som isolation, ensomhed, pinefuld hjælp og afhængighed af naboer/familie og m.m.

Børn og unge der føler sig ensomme og isolerede. Børn og unge, der bliver hægtet af det sociale fællesskab, Børn og unge der ikke har mulighed for, at deltage i fritidsaktiviteter. Unge der har droppet ud af uddannelse.

Mennesker med fysiske udfordringer, som KOL, Astma, svær overvægt, der umuligt kan cykle eller gå over de 3-4 km strækning på kuperet landevej til det nærmeste busstoppested. Det tager ca. 1 time at gå strækningen.

Ældre der har mistet mulighed for, at deltage i aktiviteter, fx gymnastik for at holde sig i gang, frivilligt arbejde. Der er ældre mennesker, der har svært ved at opretholde et selvhjulpent liv, mister livskvalitet og glæde. (Denne gruppe kan medføre risiko, for øget sundhedsudgifter for kommunen)

Ældrerådet har ytret stor bekymring i høringssvar til Teknisk Udvalg af 6. Feb 2019 vedr. nedlæggelse af busruter; "Ældrerådet mener, at det er en meget dårlig ide. Det betyder, at der ikke vil være offentlig transport til yderområder. Det bliver en stor forringelse for Kyndby Huse, Dalby Huse og Over Dråby Strand, hvis man ikke vil kunne bruge offentlig transport. Vi risikere, at mange borgere bliver fastlåst i området og måske ensomme, med de udfordringer det giver"

Forbrugerrådet Tænk undersøgelse af 22 feb 2018, Vedr unge og kollektiv kollektiv transport

"At mange unge uddannelsessøgende, er ekstra afhængig af en velfungerende kollektiv transport, og mange af disse unge ikke har andre transport muligheder, når de skal passe skole, job og fritidsinteresser.

Unges sociale liv er bundet op på, at man kan bevæge sig frit rundt - også efter skoletid.

Desværre viser analysen også, at der er en klar sammenhæng mellem transporttid og frafald på

Ungdomsuddannelserne"

Vi finder det dybt problematisk, at Frederikssund kommune, bare nedlægger busruter, uden at foretage risikovurdering, for hvilke alvorlige konsekvenser det medfører, for mange mennesker, hvis eneste mulighed, er bussen, for at komme til/fra bydelen.