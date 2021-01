DEBAT: Kære Niels Martin Viuff.....

Er det her, det ikke er kommet ordentligt frem i pressen, at det er en kæmpe gevinst for dig, og at du derfor skulle have været en guttermand og betalt den høje og rigtige pris til kommunen.

Lige som din påstand om, at hele dit projekt er mindre værd pga. en tilbagekøbsklasul om et dige, hvorfor så bygge så stort og endda flytte huset frem på grunden mod vandet, når det er en byrde for dig og en kommende køber, så hvorfor i det hele taget købe det stykke jord af kommunen?

Mit tidligere indlæg blev afstedkommet af dit eget indlæg 4 januar, om at pressen ikke havde dækket sagen ordentligt set fra din synsvinkel... og jeg spørger dig igen: Hvad er det pressen ikke har fortalt os læsere, som er væsentligt for dig at få frem?

Tak for dit svar og modangreb , som jo klart viser, at der er belæg for at sætte dine motiver og moral under lup og betvivle dine evner som borgmesterkandidat i Frederikssund.

For at bruge dine egne ord, det havde både en erfaren og klog politiker gjort.. mener du det? ,, eller ingen af delene..

Og måske derfor der kan sættes spørgsmål ved din dømmekraft og kravet til at være borgmester i kommunen.

I stedet ender du ud i perfide beskyldninger mod hele byrådet, mod Vinge, mod andres byggerier, ophæver dig til smagsdommer, som den uerfarne politikker du er, uden udvalgsposter, uden indflydelse på noget, kun en stemme i byrådet, så kommer du alligevel med disse beskyldninger.

Samtidig skriver du så et forsvarsskrift for dig selv: ”Kulturstyrelsens klods”..

Dine egne byggerier derimod ”Et smukt hus er et udlejet hus” - så dit eget tårn er et smukt hus fuldt udlejet. Hvad koster det mon skatterborgerne indirekte ned i dine lommer i boligsikring?

Ingen anklager dig for at have gjort noget ulovligt!

Og at du prøver, at inddrage administrationsmedarbejdere og byrødder er usmageligt, specielt da sidst nævnte, ikke alle kendte til det høje tilbud før senere.

Det du derimod anklages for er dårlig dømmekraft og moral, og det er der intet jantelov i.

At du ikke fatter at dette er et selvmål for dig politisk, du kunne have lukket denne sag for længst, med at sige det er sgu ikke i orden, alle ville have respekteret dette.

Men så laver du selvmål nummer 2 den 4 januar og skriver ,at du har haft det svært med sagen og pressen. Er det uerfarheden der spiller ind igen, jeg tror det ikke.

Det er din forfængelighed og det lugter af noget, vi kender gennem 4 år fra USA.

Som jeg skrev til dig ønsker jeg politikere uanset partifarve med ædle motiver for kommunens og alle borgers skyld, så jo mere du skyder på mig, for at flytte aben fra din egen skuldre jo bedre.

For derved viser du jo alle hvem du er.. og hvis du tror jeg lefler for likes så bliv i den tro.

Jeg tager ansvar for mine handlinger , og har ofte regnet forkert. Men jeg har aldrig tørret det af gennem en konkurs, og ikke betalt hver sit. Kan du sige det samme??

Jeg havde en kontrakt/købsaftale med kommunen i Vinge, de lovede en station sort på hvidt, den kom ikke. Kommunen indvilgede så i at hæve handlen, til netto pris, så ingen tab til kommunen.

De solgte jorden videre med fortjeneste og jeg solgte siden byggeriet med fortjeneste , så helt forkert blev regnestykket ikke, men smukt var det ikke. Men da du har så meget trang, til at fortælle, hvor god en iværksætter du er, mon så ikke bare, du skulle drive dit og få orden i eget hus.

Det gjorde jeg gennem 18 år som formand for diverse erhvervsforeninger og stiftelse af FETC og dets formand gennem 8 år.

Aldrig har nogen kunnet sætte spørgsmål ved mit formål med dette, det var for byen, ulønnet og på god fod med alle i både byråd og administration.

Kan vi sige det samme om dine formål? Du snød Socialdemokratiet, vælgerne og nu er du måske i gang med at snyde de Konservative og vælgerne igen?

Der bruges ikke kun tid i byrådet på moradset i Vinge, men da du har så meget tid til din egen sag, må der jo være andet politik end iværksætteri , du kan stikke din arbejdsiver i.

Det bliver en spændende valgkamp og mange ser frem til vælgermøder, hvor du vil fremlægge dine visioner som borgmester, på alle politikområder.

Det er i det direkte møde med vælgerne, at fårene skilles fra bukkene, og det gode konservative udtryk, at dem der har evnerne har pligten træder i karakter.

Har du mon det kære Viuff ?