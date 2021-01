Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kære André Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kære André

Debat Frederikssund - 13. januar 2021 kl. 06:13 Af Niels Martin Viuff, Spidskandidat KV 21, Konservative Frederikssund Kontakt redaktionen

Tak for dit læserbrev omhandlende min person. Omend du fremkommer med en masse påstande og formodninger, der kan få selv den mest dedikerede konspirationsfantast til at fremstå som oraklet i Delfi, er jeg glad for, at du giver mig muligheden for at forklare nærmere, hvad jeg vil som spidskandidat for Konservative Frederikssund.

Igennem min første valgperiode som medlem af byrådet i Frederikssund Kommune, der - indrømmet - har været noget hæsblæsende, har det stået klart for mig, at der aldrig har været mere brug for iværksætteri i Frederikssund Byråd end lige nu. Alt for meget af min tid som politiker er blevet brugt på moradset i Vinge, som har kastet en lang, dyster skygge over hele byrådet, også over os kandidater som ikke har været inde over Vingekollapset i 2017.

Jeg har været særdeles kritisk overfor håndteringen af Vinge og de gennemgående dårlige beslutninger, der er truffet før min tid, men som også er fortsat ind i denne byrådsperiode. Eksempelvis stemte jeg imod opførelsen af Kulturarvsstyrelsens klods i Vinge, der er på højde med Snostrups kirketårn, ligesom jeg er imod beslutningen om at ville gennemføre etagebyggeri, som går direkte imod, hvad markedet efterspørger, og som koster borgerne 35 mio. kr. plus en garanti på 263 mio. kr. Det arbejde fortsætter jeg med, for det giver ingen mening at pantsætte hele kommunen på grund af en dårlig håndtering af Vinge.

Derudover har jeg haft et særligt fokus på, at forholdene for det lokale erhvervsliv ikke skulle forringes - eksempelvis ved en genindførelse af dækningsafgift - det er sikkert den du tænker på, når du skriver grundskyld - og det lykkedes som bekendt at få afværget denne urimelige beskatning af de mindre erhvervsdrivende i Frederikssund Kommune. Jeg har desuden stillet et helt konkret forslag om mere liv i havnen med flere både i havnen, bedre toiletfaciliteter til turister samt skiltning for gæstesejlere. Et forslag som heldigvis ser ud til at kunne gennemføres i byrådet.

Som iværksætter har det til gengæld været frustrerende at sidde som byrådsmedlem og betragte al den fnidder og plathed i den politiske verden, som står i vejen for, at vi får rykket på at gøre hele Frederikssund Kommune endnu bedre at leve i. Jeg havde gerne set, at vi i byrådet havde fået løftet hele skoleområdet, at vores kulturliv havde fået en gevaldig gang rygvind fra politikernes side, at vores indsats for at tiltrække nye borgere til kommunen i det mindste havde været til stede, at vores ældrepleje var blevet prioriteret endnu mere, og at den sociale indsats for de borgere med sværeste vilkår var blevet endnu bedre.

Men når iderigdom druknes af brandslukning forårsaget af politisk drilleri og mangel på mod og logik, så ender vi i en situation, hvor alt bliver tungt, trist og langsommeligt - og borgerne betaler prisen.

Det vil jeg have gjort op med, og derfor er jeg glad for at kunne stå i spidsen for Konservative Frederikssund, hvor vi vil gå efter at få mere iværksætteri i byrådet.

Kære Andre, guttermand, hvis du havde håbet på, at dit skriv ville få mig til at lefle for likes og de populære ståsteder hos tastaturkrigere, så har du regnet forkert, ligesom du gjorde med din investering i Vinge, som du gerne ville have borgerne i Frederikssund Kommune til at betale for.

Vi bør alle, også dig kære Andre, tage ansvaret på egne skuldre, når der laves fejl. Men jeg kommer ikke til at være den slags politiker, der giver indrømmelser, når de ikke er på sin plads, bare fordi det er sådan spillet spilles.

Hvis jeg ønsker at købe en grund med mine egne penge, så gør jeg det. Og når du nævner "skumle vilkår" må jeg antage, at det er fordi sølvpapirshatten er gledet for langt ned over ansigtet på dig, og du dermed har overset kommunens redegørelse angående salget.

I denne sag er jeg ikke på noget tidspunkt blevet anklaget for at have gjort noget forkert. Der er simpelthen ikke formuleret en direkte anklage, jeg kan forholde mig til, alligevel ligger det i kortene hos de helt særlige jantelovs-dyrkere, at jeg skulle have misbrugt min stilling som byrådsmedlem i Frederikssund Kommune til at købe en grund billigere.

Det har jeg selvfølgelig ikke, og med mit kendskab til administrationsmedarbejderne i Frederikssund Kommune, så er det en respektløs anklage at rette mod de medarbejdere, som er med til at drive denne kommune, og de byrådsmedlemmer der stemte for salget, at de skulle favorisere mig, fordi jeg sidder i kommunalbestyrelsen.

Det er i det hele taget en fejlslutning af de helt store, du har gang i kære Andre, når du tror, at man går ind i politik for at tjene penge. At være lokal entreprenør og lokal politiker samtidig er ikke god forretning. Heldigvis.

Jeg har i forbindelse med købet af de 200 kvm. jord, der ligger i forlængelse af min grund, og som ikke har nogen form for anvendelsesmulig for andre end mig, haft egen advokat, egen landmåler og egen rådgiver tilknyttet for at sikre mig at alt gik efter bogen. Jeg glæder mig derfor også over, at hele sagen bliver undersøgt til bunds af Ankestyrelsen, selvom resultatet derfra formentlig ikke vil interesse dig og dine lidelsesfæller synderligt.