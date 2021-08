Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Ikke kun i Vinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Ikke kun i Vinge

Debat Frederikssund - 27. august 2021 kl. 10:23 Af Jørgen Bech (V)Formand for Plan & Miljøudvalget Kontakt redaktionen

Der er mange, som henvender sig til mig om boliger i Frederikssund Kommune, især om lejligheder, der er til at betale. Det kan jeg jo desværre ikke hjælpe dem med, men må henvise til boligselskaber, ejendomsmæglere og udlejere.

Det er tydeligt, at der er stor mangel på boliger, overalt. Når noget nyt bliver bygget, går der ikke længe før alt er udlejet. Der er derfor brug for flere boliger til flere, unge som ældre.

Det er efterspørgslen, der driver nybyggeri, men med lavt udbud og høj efterspørgsel, tvinges lejepriser opad. Flere boliger kan derfor også bidrage til at holde prisen nede, så flere kan få opfyldt deres ønsker.

Frederikssund By er udset til byfortætning i det stationsnære kerneområde, altså op til 1.200 meter fra stationen. Det er et krav i Statens direktiv og har i mange år været nedfældet i vores kommuneplan.

Byfortætning forudsætter opførelse af øget bebyggelse i et ellers udbygget område med højere bebyggelsesprocenter , højere etageantal og bygningshøjde.

Det glæder mig derfor, at vi nu kan igangsætte lokalplanlægning for et byggeri med ca. 130 mindre lejligheder, primært til unge. Det skal ligge i Frederikssund by, i Nygade, lige overfor Sillebroen.

I byrådet var vi desværre ikke helt enige. Socialdemokratiet og Enhedslisten ønskede at reducere bygningen med ca. 30 boliger. Heldigvis var de øvrige partier enige med Venstre om at der netop er brug for denne type lejligheder, i det stationsnære kerneområde. Der er tale om en fire-etagers bygning, lidt lavere end Sillebroen, trods det at der kræves høj sokkel pga. klimasikring.

Jeg vil gerne takke mine byrådskolleger for ordentlighed og for at tage ansvar, så planlægningen kan igangsættes. Vi bør gøre vores til, at unge som ældre, får glæde af helt nye bo-muligheder, tæt på Frederikssund Station.