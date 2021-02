Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hvis vi står sammen på tværs af partiskel, kan vi afskaffe brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Hvis vi står sammen på tværs af partiskel, kan vi afskaffe brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro

Debat Frederikssund - 08. februar 2021

Mette Thiesen, medlem af Folketinget og transportordfører, Nye Borgerlige

Siden jeg blev valgt til Folketinget, har jeg benyttet enhver lejlighed til at minde transportministeren om den urimelige og konkurrencevridende brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro. Nu ser det måske ud til at bære frugt.

For da jeg spurgte ministeren ved spørgetiden i Folketinget onsdag den 3. februar, udelukkede han ikke at ville diskutere brugerbetalingen, når Folketingets partier skal forhandle om en ny langsigtet infrastrukturaftale.

Forhåbentligt indkalder ministeren snart til de forhandlinger, og jeg kommer til at gå konstruktivt ind i forhandlingslokalet med en høj prioritet om at få afskaffet brugerbetalingen. Med ministerens udmelding kan det måske lade sig gøre, men det kræver, at de andre partier vælger at prioritere det, som vi gør i Nye Borgerlige.

Og her kommer alle, der vil have afskaffet brugerbetalingen, ind i billedet. Jer, der har kæmpet for det i årevis. Det er nu, vi for alvor skal stå sammen. Det er nu, vi skal lægge partipolitikken væk. På tværs af partiskel skal politikerne i de forskellige partier overtales.

Hvis presset lykkes, kan der findes et flertal i Folketinget til at afskaffe brugerbetalingen. Og det betyder ikke, at færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen eller forlængelsen af Hillerødmotorvejen så må droppes. Nej, der kan sagtens findes penge til både at afskaffe brugerbetalingen og til at føre de to motorvejsprojekter ud i livet, hvis man som parti prioriterer det. Det gør vi i Nye Borgerlige.