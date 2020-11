Artiklen: DEBAT: Green Island-projekt lever op til visionerne for Vinge

Af Hanne Døcker, formand for Frederikssund Klimaforening, Linderupvej 13, 3600 Frederikssund:

Men vi ser datterselskabet Byudviklingsselskabet Vinge Nord først og fremmest som et projekt, der helt lever op til visionen om den grønne by.

Vi er glade for, at en så gennemarbejdet plan med så mange bæredygtige og fremtidssikrede detaljer lander i Frederikssunds ramponerede Vinge-projekt. Der er vil være forbandet ærgerligt, hvis det viser sig, det ambitiøse byudviklingsprojekt skæmmes af personsager.

»Vinge Nord« er et ambitiøst projekt, der vil satse på nogle af tidens mest avancerede teknologier - det gælder ikke bare opførelse af en hel masse boliger til lavest tænkelige pris. Prospektet matcher de tidligere drømme om at søsætte en bæredygtig »verdensby« i Frederikssund - og netop med et fysisk omfang, der vil gøre Vinge synlig som milepæl i den grønne omstilling.