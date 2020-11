Ill: Byudviklingsselskabet Vinge Nord

DEBAT: Friske visioner for Vinge

Debat Frederikssund - 20. november 2020 kl. 13:44 Af Hanne Døcker, Linderupvej 13, 3600 Frederikssund. Kontakt redaktionen

debat Lokalavisen Frederikssund fortæller i uge 47 om en storstilet plan for at realisere nogle af de visioner, der i sin tid var baggrunden for Vinge: En helhedsplan for hyper moderne boliger med en sammenhængende, lokalt baseret varmeforsyning uden brug af fossile brændsler.

Samtidig er der indtænkt spildevandsløsninger, hvor beboerne får det optimale ud af kloakvand. Solceller, vindmøller og biogas er en del af planen. Alle løsninger har stået klar i kulisserne og blot ventet på, at nogen ville satse på miljø- og klima - i stedet for at gå efter devisen: billigst muligt, hurtigt opført og solgt i en fart.

Det ser nu ud til, at Vinge omsider kan blive dét Vinge, som skal inspirere det omgivende samfund, og som resten af kommunen kan være stolt af. Lad os for en stund glemme den skandaløse håndtering af det unikke byudviklingsprojekt, som daværende byråd og nuværende borgmester præsenterede for kommunens borgere. Dette - noget forsinkede - projekt kan stadig være med til at gøre Frederikssund til en af de mere målrettede og klimabevidste kommuner.

Måske opstår der strid, fordi der efter planen skal opstilles to vindmøller i området nord for Topsil. Selv om alle jubler over Danmarks grønne førerposition, er det ikke usædvanligt, at der indløber protester fra indignerede borgergrupper, der er vrede over, at der opstilles vindmøller i deres baghave. Det er indlysende, at havvind skal dække en væsentlig del af landets strømforbrug. Problemet er bare, at møllerne koster det dobbelte af landvindmøller. Og den grønne omstillingsproces haster. Det vil være en enorm gevinst for de kommende generationer, hvis de nuværende politikere erkender, at CO2-reduktion ikke bare er skåltaler og hensigtserklæringer, men også handler om at gennemføre konkrete og fremsynede projekter.

Selvfølgeligt skal nogle ting, herunder forsyningssikkerheden, undersøges nærmere. Men i Frederikssund Klimaforening håber vi, at projektets visioner om bæredygtighed, miljø og klima kan få Vinge tilbage på sporet.