DEBAT: Forhold for cyklister i Frederikssund kommune

Jeg har cyklet 2800 km i Frederikssund og omegn i 2021.Jeg undrer mig over at her i byen er alle fællesstier ,undtagen Gågaden, hvis man vil fra sydbyen til nordbyen, så skal man køre ad servicegaden (ingen cykelsti og bomme i alle gennemkørsler) eller Bakkegade. Hvorfor mærker man ikke en bane op gennem gågaden.

Man skal være godt kendt når man kommer fra Store Rørbæk og vil til Frederikssund, den er ret kringlet efter at man har gravet stien over, for at lave en tilkørselsvej til Vinge Station. Vil man til Jyllinge må man krydse midt i et stærkt trafikeret kryds på Frederikssundvejen. Der er en akut mangel på cykelstier i Hele Horns Herred og alle veje er i så dårlig stand i kanten. Mange cykelstier er i så dårlig stand , at man bliver rystet godt, når man kører på dem.