DEBAT: Folk vil selvfølgelig ikke flås

Nu tyder mere og mere da også på, at grænsen for de fleste folks villighed til at lade sig flå, er nået. Broen ligger nærmest øde hen, og af samme grund er det blevet et sted, hvor motorcykler kører ræs. Trafikken fortsætter i stort omfang over den gamle Kronprins Frederiks Bro. Ifølge Vejdirektoratet trodser tunge lastbiler ofte påbuddet om at benytte den nye betalingsbro.

Det står helt klart, at det ser sort ud for politikerne at nå målet om, at broen skal tjene sig selv ind på kun 40 år. Det burde være oplagt at erkende fejlen og fjerne den uretfærdige brugerbetaling. Det burde være muligt at indse fejlen i, at familier og erhvervsdrivende, der må krydse fjorden hver eneste dag, tages til gidsler i dette prestigeprojekt.