Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Fioma-grunden solgt til underpris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Fioma-grunden solgt til underpris

Debat Frederikssund - 26. november 2020 kl. 13:21 Af Klaus Hækkerup Strandhøjen 14 3600 Frederikssund Kontakt redaktionen

DEBAT Frederikssund kommune har solgt den mere end hundrede år gamle bygning, der en gang husede jernstøberiet og maskinfabrikken Fioma - den såkaldte Fiomagrund - der ligger midt i Frederikssund by.

Ejendommen med de gamle bygninger fra virksomheden Fioma blev sat til salg i juli 2019 efter reglerne om offentligt udbud.

Der kom 5 tilbud på at købe grunden. I runde tal lød de (uden moms) på 9,8 mio. kr., 12,2 mio. kr., 12,6 mio. kr., 20,0 mio. kr. og 20,1 mio. kr.

Kommunen besluttede sig til at sælge til Udviklingsselskabet Frederikssund ApS, der havde tilbudt 12,6 mio. kr.

Når kommunen valgte at sælge til dem og ikke til højestbydende, var det fordi, kommunen ønskede at bevare centrale dele af Fiomabygningen, hvilket køberen havde lovet at gøre.

Efter ansøgning fra køber beslutter kommunen så for nylig at ændre lokalplanen og kommuneplanen, så den gamle Fiomabygning ikke skal bevares.

Så kunne kommunen jo lige så godt have solgt ejendommen til et af de to højeste bud og tjent de 8 mio. kr. ekstra.

Ved først at sælge og så efterfølgende ændre lokalplanen går kommunen glip af en indtægt på 8 mio. kr.

Spørgsmålet er, om dette er en lovlig fremgangsmåde, der ender med at påføre kommunen et tab på 8 mio. kr. Samt om denne fremgangsmåde, ikke er i strid med cirkulæret om udbud ved salg af kommunale ejendomme.

Endvidere rejser det selvfølgelig også spørgsmålet, om de byrådsmedlemmer, der har stemt for ændringen af lokalplan og kommuneplan, herved er blevet erstatningspligtige over for kommunen for det tab (i form af manglende indtægt) på 8 mio. kr., der er påført kommunen.