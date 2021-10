Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Ferslev hallen skal forblive på lokale hænder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Ferslev hallen skal forblive på lokale hænder

Debat Frederikssund - 11. oktober 2021 kl. 13:03 Af Mikkel Johansen, kandidat for Venstre KV21, Kirkegade 20, Ferslev, 4050 Skibby Kontakt redaktionen

Der var engang en landsbyskole. Den lå så smukt ned til den andemadsgrønne sø og tæt på de korngule marker... Ja, det lyder næsten som begyndelsen på et H.C. Andersen eventyr, men det ender jo ofte godt, hvilket man ikke kan sige om fortællingen om Ferslev Skole. I 2014 blev det besluttet i Frederikssund byråd at lukke Ferslev Skole. Om beslutningen var rigtig eller ej, vil jeg ikke komme ind på her, men at man ikke allerede den gang tog en beslutning om, hvad de udmærket bygninger så skulle bruges til, mener jeg var en stor fejl.

Sket er sket. Nu bliver vi nødt til at få besluttet, hvad der skal ske med de bygninger, der engang var den smukkeste skole i Frederikssund kommune og som nu bare står og forfalder, - trist at se på.

Tæt på halvdelen af Kreds 57 indendørsaktiviteter finder sted i gymnastiksalen i Ferslev. De mange brugere af gymnastiksalen har uden tvivl en stor interesse i at have et samlingssted. Ferslev hallen sikrer gode rammer for de lokale foreninger her i den sydvestlige del af Frederikssund kommune, og skaber dermed en stor værdi for idræts- og kulturlivet.

Jeg mener, at det mest logiske vil være at sætte skolens bygninger til salg, så den eventuelt kunne renoveres til almene boliger eller måske endda et bofællesskab for ældre. Men lige meget hvad der kommer til at ske med Ferslev Skole, er det altafgørende for det lokale foreningsliv at bevare Ferslev hallen.

Hvis jeg kommer i byrådet den 16. november, er det helt sikkert at jeg aldrig vil stemme for et salg af Ferslev hallen.