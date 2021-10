Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: En åben dør for borgerne i Ferslev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: En åben dør for borgerne i Ferslev

Debat Frederikssund - 08. oktober 2021 kl. 09:49 Af Kirsten Weiland, Fjordlandslisten, Møllevej 35, 3600 Frederikssund Kontakt redaktionen

DEBAT I onsdags vedtog Byrådet sag 213 om borgerdrevne initiativer i Vinge. Det var en god beslutning, fordi den giver mulighed for en udlånsaftale med borgerne for bygninger i Vinge, der over længere tid har ligget ubenyttet hen.

I Ferslev har man længe ønsket sig at udnytte den nedlagte Ferslev Skole til at sætte nye initiativer i gang og gøre bygningerne til omdrejningspunkt for forskellige aktiviteter og samlingssted for eksisterende og nye fællesskaber.

Det burde der hermed være mulighed for, så også borgerne i Ferslev kan fastholde en levende by med et stærkt fællesskab, identitet og lokalmiljø.

Fjordlandslisten støtter ideen om at genbruge nedlagte ejendomme i forbindelse med lukninger og strukturændringer, så de kommer borgerne til gode og er med til at skabe liv.

Her er der mulighed for at understøtte kreativiteten, iværksætteriet og kulturen, frem for at lade tomme bygninger stå hen og forfalde uden grund - det er jo borgernes bygninger!