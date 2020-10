Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Embedsværk og folkevalgte: Kig indad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat Frederikssund - 30. oktober 2020 kl. 09:55 Af Maibritt Møller Nielsen, spidskandidat Nye Borgerlige i Frederikssund Kommune KV21, Slotsgården 12, Jægerspris Slot, 3630 Jægerspris:

År efter år oplever borgerne i Frederikssund Kommune, at der skæres på ældreplejen, handicapområdet, børneområdet, skoler og busruter m.m.

I forvejen er alle disse områder så hårdt ramt, og det er dybt uforsvarligt, at det hele tiden er disse områder, der står for skud. Jeg mener det må være på tide at se ind af, som enhver anden sund virksomhed ville gøre.

Der er et væld af teamledere, souschefer, og stabschefer ansat i Frederikssund kommune og det vil være sund fornuft at udvise ansvarlighed og spørge sig selv, om der nu også er brug for alle disse dyre mellemled.

Jeg er overbevist om, at der vil kunne spares klækkelige beløb på den »konto«. Og samtidig ved jeg at mange sager om hjælp på handicap- og ældreområdet trækkes ud i årevis, med sager frem og tilbage i Ankestyrelsen, grundet for dårlig sagsbehandling og forkerte afgørelser fra kommunens medarbejdere. Så her er bestemt også plads til forbedringer og mulighed for temmelig store besparelser.

Hvis kommunes medarbejdere træf rigtige afgørelser ved første sagsbehandling, så de mange sager ikke skulle genbehandles og efterprøves gang på gang i Ankestyrelsen, så ville mange sagsbehandlingstimer kunne frigives, sagsbehandlingstiderne overholdes og alle disse penge kunne bruges på borgerne.

For denne selvbeskæftigelseskultur som borgerne har oplevet i mange år nu, er dyr for kommunen, og oven i det, så vanskeliggør det også muligheden for at kunne lave et korrekt budget for området.

Må jeg minde jer om, at I er folkevalgte, og med den tillid som borgerne har vist jer, følger et stort ansvar.

Min opfordring til jer er, benyt jer af denne store mulighed der er lige nu, hvor I skal ansætte en ny socialchef - ansæt en person med hjertet på rette sted, som kan være forgangs mand for, at få rettet hele dette område op og skær ned på de overflødige dyre stillinger, det er at udvise ansvarlighed og respekt for borgernes penge.