DEBAT: Elever skal ikke indgå i normeringen

Der var lagt op til, at Social- og Sundhedsassistenteleverne skulle indgå i normeringen i sidste praktikperiode. Jeg er på vegne af socialdemokraterne glad for, at den nye budgetaftale for 2022 ikke kom til at indeholde dette dårlige forslag.

Heldigvis er der enighed om, at besparelsen på 0,7 mio., som forslaget skulle indbringe, finansieres via nogle puljemidler. Vores nuværende og kommende elever kan nu trygt koncentrere sig om at være elever, hvor de skal lære faget uden at skulle passe ind i en vagtplan, hvor der ikke er tid til at gå sammen med praktikvejlederen og reflektere over teori og praksis.





Det er vigtigt for at kunne rekruttere elever til uddannelsen fremover og fastholde dem som dygtige medarbejdere efter endt uddannelse. Kommunernes Landsforening har lavet en handleplan ”Flere hænder til ældre og sundhedsområdet”, hvori der indgår en ide om at indføre plejeløfte for nyuddannede.





Denne ide er rigtig god og kan være med til at signalere, hvor vigtigt det arbejde, de ansatte i ældreplejen udfører hver dag, er. Et plejeløfte og en god uddannelse hænger sammen. Så jeg er meget tilfreds med kendsgerningen om, at elever ikke skal indgå i normeringen i Frederikssund Kommune.