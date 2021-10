Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Det skal være attraktivt at cykle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Det skal være attraktivt at cykle

Debat Frederikssund - 12. oktober 2021 kl. 09:09 Af Cyklistforbundet Frederikssund, Morten Ledet, Roskildevej 49, Frederikssund Kontakt redaktionen

Som en hilsen til den ihærdige og lidende cyklist Peder Jakobsen med hans indlæg i sidste uges avis "Forhold for cyklister i Frederikssund Kommune" - og som en hilsen til byrådspolitikerne og kandidaterne til det forestående kommunalvalg kan vi fortælle at Cyklistforbundet Frederikssund i et høringssvar til Kommuneplan 2021 har sagt så tydeligt vi kunne, at kommunens indsats for at fremme cykeltrafikken er alt, alt for lille. Det er ikke fordi der som sådan er noget i vejen med det man faktisk gør og har planer om at gøre, det er bare ikke nok. Det er slet, slet ikke ambitiøst nok.

Skal vi takle samfundets, naturens og klimaets aktuelle udfordringer skal en stor del af persontransporten flyttes væk fra biler og over til cykler. Det gælder både den korte cykelpendling til og fra skole, institution, indkøb, sport osv. og den længere pendling til fx arbejde på cykel i kombination med offentlig transport. Børn og voksne skal cykle når og hvor det er muligt - til hverdag, i fritiden og på ferie.

Og når man så læser den netop vedtagne kommunale handlingsplan for reduktion af CO2-udledning fra trafikken, så hedder det troskyldigt at man vil "forbedre kvaliteten af cykelstinettet og gennemføre cykelkampagner". Til det må man bare sige at så har man ikke lovet for meget - enhver nok så lille forbedring er jo en forbedring.

Og kampagner er der ikke brug for, de får ikke flere op i sadlen. Brug hellere pengene på asfalt. Som vi skrev i høringssvaret til Kommuneplan 2021:

"Det drejer sig ikke om at overbevise folk om at det af hensyn til miljø, klima, sundhed og samfundsøkonomi er fornuftigt at cykle - det ved de allerede, men de synes det er besværligt og ukomfortabelt. Derfor drejer det sig om at det at cykle skal være attraktivt, attraktivt, attraktivt."