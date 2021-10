DEBAT: Det skal gøres bedre

Derfor bør der laves en medarbejder trivselsundersøgelse. Det kan også skabe grundlaget for bedre dialog mellem medarbejdere og ledere. Det er positivt, at der er afsat midler til HR-medarbejdere, der skal facilitere denne dialog. Det bør dog ikke stå alene. Kan man for eksempel få et godt arbejdsmiljø ved at se på antallet af undervisningstimer, forberedelsestimer og to lærere ordning? Forhåbentlig lykkes det at få statslige puljemidler til at af nedbragt sygefraværet.