Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Demokratiet har trange kår i Vellerup Sommerby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Demokratiet har trange kår i Vellerup Sommerby

Debat Frederikssund - 31. maj 2021 kl. 13:03 Af Nick Løven, Lindevænget 52, 4050 Skibby Kontakt redaktionen

Dette læserbrev bringes hermed i Lokalavisen, da vi ikke kan komme til orde i vores medlemsblad, læs venligst nedenstående: Vi er en grundejerforening med 874 medlemmer, med en Facebook-gruppe og et medlemsblad, der udkommer fire gange årligt til alle medlemmer af foreningen.

På disse medier kan (næsten) alle medlemmer skrive indlæg/ytre sig om ting, de synes, bør komme alle til kendskab.

Flere medlemmer har gennem tiden fået afvist indlæg til bladet grundet kritiske spørgsmål vedr. regnskaber og foreningens drift, senest har jeg og Niels Høgstrup fået afvist to indlæg, som vi ville have offentliggjort i Juni-nummeret af vores medlemsblad, jeg vil bl.a. skriver flg.:

Generalforsamlingen har vedtaget at bruge 100.000 kr. på renovering af camping-plads området. Dette arbejde er sat i gang, og der er nedsat et udvalg, der skal forestå arbejdet, i henhold til vores vedtægter, § 16.4 hvori der står at udvalgsformanden altid skal være et bestyrelsesmedlem, men dette er ikke tilfældet. Efter henvendelse til formanden for grundejerforeningen, fik jeg den oplysning, at der ikke findes en sådan, d.v.s. formanden overholder ikke foreningens vedtægter.

Dette fik mig til at skrive et indlæg til medlemsbladet, hvor jeg spørger afdelingsformændene i Vellerup Sommerby, om de var klar over, at de ikke overholder foreningens vedtægt § 16.4. Sagen er, at arbejdet er sat i gang, og formandens søn, som ikke er medlem af foreningen, har forestår arbejdet for foreningen, med råderet over 100.000 kr. Det er ikke i orden - vores vedtægter bliver IKKE overholdt.

Niels Høgstrup's Indlæg, som omhandler kritik af, at en gruppe mennesker, som sympatiserer med måden, Sommerbyen drives på, gentagne gange har beskyldt helt almindelige grundejere for at være en chikanegruppe, at være nærmest kognitive idioter og mange andre fornærmende ting, blot fordi de har stillet kritiske spørgsmål til driften af Sommerbyen. Desuden indeholder indlægget også nogle gode anvisninger til at løse de fleste problemer, der er opstået gennem en lang, nærmest enevældig periode, nemlig:

o At genindføre den form for demokrati, hvor et flertal, der møder op på generalforsamlingen, bestemmer.

o At have en hjemmeside hvor alle kan komme til orde, og den må ikke "dikteres" af nogen enkeltperson; men gerne drives af en betalt webmaster.

Hermed ønsket om en god sommer