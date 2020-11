DEBAT: Bæredygtighed

På borgermødet blev det både først og sidst slået fast, at råstofgravning skal være bæredygtig. Selv om man ikke var klar i mælet, hvad angår definitionen af dette slagord, stod det dog klart, at man skal efterlade kloden til vore børn, sådan som man selv fik den eller bedre. Ellers er der jo tale om generationstyveri, som stiller vore efterfølgere ringere i deres gøren og laden her på jorden.

Råstofgravning efter sten, sand og ler til byggeri som skal erstatte vort områdes landskabsformer med højdedrag, dale, fladbakker og åse, er ganske enkelt ikke bæredygtigt. Råstofferne er jo eengangs gaver fra naturens hånd (istiden). Og da vort land har så rigeligt med veje, udtjente bygninger og andre kunstige arealer, bør alle råstoffer tilvejebringes ved klogt genbrug af disse, og ikke kun for at konkurrere med nabobyer om at have den højeste bygning. Vigtige formål og det lange sigt skal have højeste prioritet.