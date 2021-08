DEBAT: At gå tur og cykle (sikkert) på landet er at leve

debat I sidste uges avis, kunne man læse at Tina Tving Stauning bakker op om, at vi får flere cykelstier mellem Skuldelev og Skibby. Det er super dejligt at læse og får mig til at følge op på det, for at gøre opmærksom på, at vi i Frederikssunds kommunes syd-vestligste, lille hjørne har samme problem.