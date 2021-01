DEBAT: 'Århushistorie' i Lokalavisen

For som den nogenlunde opmærksomme læser vel allerede har opdaget, ligner det mest et "kæde læserbrev".

Altså et standardiseret masseperformence-læserbrev, der kan bruges til at anbefale et hvert midlertidig lukket kunstmuseum i Danmark, ja faktisk hele Europa, til brug for vaccinering med de vacciner, der så nu ikke er blevet leveret,