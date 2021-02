Byrådet og de lånte fjer

I Lokalavisen 3. februar 2021 påstår formanden for plan- og miljøudvalget nærmest, at private, frivillige og ikke mindst Byrådet har sikret Frederikssund Kommune 7.100 hektar fredet natur, som hele tiden får det bedre.

Kommunen har etableret Sillebro Ådal for at undgå dyre oversvømmelser og er sluppet nogenlunde ud af det. De i artiklen nævnte arealer med småskove har man overdraget til staten pga. grundvandsforurening med kemikalier, og fordi kommunen ikke besidder den nødvendige ekspertise til at stå for beplantning og skovdrift.

Sillebro Ådal er da blevet et rekreativt område, men for en naturven fremstår det som en landskabelig skamstøtte, der illustrerer uhæmmet grusgravning, hvor søerne giver det menneskelige øje lidt variation, men samtidig blotter grundvandet som et åbent sår.

At Byrådet velvilligt har tilsluttet sig giftfri haver og anbefaler statens arealer i Jægerspris fredet er udmærket, men ikke en kraftpræstation. Specielt ikke når Byrådet har solgt den fine, lille naturejendom ved Thorstedlund til fordel for fodboldbaner af kunstgræs og etagebyggeri i fjordkanten.

At Byrådet går ind for en smal trampesti til Slangerup men intet yder ved fx at fjerne dræn på egne arealer i Græse Ådal og slutte arealet til Naturpark Mølleåen er uengageret. Artiklen er da også ærlig ved at indrømme, at "Folketinget har besluttet, at kommunen skal udpege grønne arealer".

Jeg er godt klar over, at når man træt efter en dags kontorarbejde går sig en tur, er man nøjsom og glad for lidt frisk luft og højere til himlen. Og så tror man fejlagtigt, at også naturen har det godt. Byrådet ved udmærket, at tilstanden i Roskilde Fjord er en ukendt joker. Ude af øje og ude af sind. Derfor planlægges havnebad, nyt stort renseanlæg og maritimt center uden vigtig viden.