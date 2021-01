Send til din ven. X Artiklen: Byrådet har vist ringe interesse for naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådet har vist ringe interesse for naturen

Debat Frederikssund - 10. januar 2021 kl. 10:14 Kontakt redaktionen

Ralph Sonne Tulipanvej 8 3600 Frederikssund.

debat Vinge S-station, Støj fra Marys Bro og naturstrategi - alle artikler i Lokalavisen 6. januar.

Første og tredje artikel må nærmest karakteriseres som propaganda i et valgår, hvor byrådsmedlemmer har dårlig samvittighed over intet at have gjort for natur- og miljø siden 2017.

Noget man mener at kunne råde bod på ved at bruge de helt rigtige ord, for eksempel "tillykke med Vinge Station" og "unikke naturkvaliteter, sikring af biodiversitet samt beskyttelse af dyr og planter".

Så vidt jeg kan se, er der tale om ringe interesse for natur og i bedste fald gode intentioner.

Man har rent ud sagt ødelagt meget natur og dermed overordnet set været til skade for både os selv, landskaberne og vore medarters trivsel og sundhed.

Med udgangspunkt i støjklager fra beboerne omkring vore to broer skal jeg give et enkelt eksempel.

Ja, der er mildt sagt mere støj end nogensinde før i Frederikssund.

Det skyldes, at vore politikere og dermed forvaltning tror, man kan alt på en gang. Man forsøger ikke at indrette samfundet efter naturens love og spørger ikke, om noget er nødvendigt, eller om vi vil blive opfattet som kloge forfædre.

Tilfældet Marys Bro og motorvejen er nok det nyeste og mest grelle eksempel på lobbyisme.

Allerede i 2006 blev projektet frarådet af Institut for Miljøvurdering (Miljøministeriet) og Foreningen Grøn Trafik i Bycirklen. Ifølge disse ødelægges for mere end 10 milliarder kroner natur.

Byrådet kan endnu nå at sige nej til motorvejen, nu hvor man pludselig er naturinteresseret og lykønsker den offentlige transport med stationen i Vinge.

Selv byrådet klager over, at der skal fjernes landskaber for at skaffe sten, grus, sand og ler. Materialer som oven i købet beskytter vort grundvand.

Oven i evindelig støj fra dette 'maskineri' af forældet bebyggelse velsigner byrådet sine borgere med at tillade støj fra en lang række andre aktiviteter.

Man kan for eksempel nævne støjen og luftforureningen fra motorerne på de fly, som hele sommeren kredser i lav højde over det østlige Frederikssund.

Byrådet yder beredvilligt tilskud til svæveflyvepladsen i Græse Ådal og NFKs i Sundbylille.

Og det til trods for at Svæveflyvepladsen ligger på et vådbundsareal, hvor vandstanden bør hæves, og naturen genskabes. Det gøres gratis ved at fjerne nogle dræn.

Det bør da glæde en natur- og klimainteresseret kommune at reducere CO2-afgivelsen med 10-20 ton per hektar per år.

Nytårsfyrværkeriet, som også hører under byrådet, er en sag for sig. Læseren kan selv vurdere forvaltningen på dette område.