Hvor er forbedringerne?

En landsdækkende trafikkampagne skal få bilisterne til bilisterne til at køre langsommere og tage større hensyn til medtrafikanter, især de lette. Virkemidlet er blandt intetsigende skilte med teksten »Sænk farten - bare lidt«. Flere af skiltene er placeret så tæt på cykelstriberne, at cyklister må slå et sving ud på kørebanen for ikke at kollidere med skiltene.