Debat: Venstre og den svære jagt

Vi elsker at være i naturen, og jagt eller ikke jagt ligger os begge meget på sinde. Det ser vi ikke som svaghed, men derimod som en enorm styrke, der viser rummeligheden i et parti med plads til forskellighed, uden at der kommer slinger i valsen, skriver to politikere fra Venstre.

Debat Fredensborg - 12. april 2021 kl. 16:21 Af Tinne Borch Jacobsen og Lars Egedal, byrådsmedlemmer (V) Kontakt redaktionen

Mange har nok bemærket, at flere af Venstres byrådsmedlemmer på det seneste har krydset klinger her i spalterne og på Facebook over den årlige behandling af sagen om jagtudøvelse på offentlige arealer.

Nogen vil mene, at det er et udtryk for dårlig koordination, luftning af vasketøj og noget nær en total opløsning af Venstres byrådsgruppe.

De kunne ikke tage mere fejl:

Venstres byrådsgruppe arbejder hver dag som et fast sammentømret hold, med fokus på det borgernære, klima og miljø samt vore byer - og landet, medens vi samtidig holder et særdeles vågent øje på vores økonomi og sikrer, at borgernes penge bruges fornuftigt.

På alle disse områder er vi i Venstre enige.

Jagt på de offentlige arealer udgør således kun en ekstremt lille del af de emner vi beskæftiger os med. Det er et samvittighedsspørgsmål, og her er vi aldeles enige om at være uenige.

Noget Venstre i øvrigt er kendt for: "Højt til loftet og langt til døren".

Vi er begge "grønne". Vi elsker at være i naturen, og jagt eller ikke jagt ligger os begge meget på sinde. Det ser vi ikke som svaghed, men derimod som en enorm styrke, der viser rummeligheden i et parti med plads til forskellighed, uden at der kommer slinger i valsen.

