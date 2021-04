Debat: Sænk farten og sælg ikke Fredensborg skole

I budgetforliget er der en forventning om, at Fredensborg Skole samles på Vilhelmsro i 2028, og mon ikke det er rettidig omhu at sige tidligst i 2028. Jeg tror, at alle ved, at visionære bygge- og brugerinddragelses processer tager tid, skriver Per Frost Henriksen.

Foto: Lars Skov