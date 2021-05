Debat: Ja, man kan stole på Socialdemokratiet

For det første flugter vores holdning og indlæg med Fredensborg Byråds. Vi viderebringer oplysninger fra de to byrådsmøder i Fredensborg i 2017 og 2019, hvor der ikke var opbakning til fredningsforslaget fra Danmarks Naturfredningsforening, der kun støttes af Hillerød Kommune. Fredensborg Byråd har samme holdning som Gribskov og Helsingør kommuner, der heller ikke støtter den foreslåede fredning og sti.

For det andet går vi forsigtigt til værks og stiller vigtige og simple spørgsmål, som for eksempel hvad koster det Fredensborg Kommune at anlægge og vedligeholde stien, hvad koster kommunens andel af godtgørelse til de private ejere af jorden. Det har vi ikke set et entydigt svar på endnu. Hvad koster det?