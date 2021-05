Det er uforståeligt, at Danmark nu skal sende unge kvinder tilbage til Assads rædselsregime ? helt alene og uden nogen omkring dem.

DEBAT: #textmewhenyougethome

Debat Fredensborg - 14. maj 2021 kl. 08:20 Af Louise Mehnke, byrådsmedlem (S) Fredensborg Kommune, folketingskandidat (S) Fredensborgkredsen Kontakt redaktionen

De fleste af os kender til følelsen af utryghed, der rammer os, når vi går alene på gader og stier efter mørkets frembrud. Og mange af os forældre beder vores døtre om at sende en sms, når de er sikkert hjemme igen.

Det er selvom det vi frygter, heldigvis meget, meget sjældent sker her hos os. Men frygten sidder i os. Så forestil dig, at det var din datter, der skulle tage alene til et totalt smadret og farligt land.

Det er uforståeligt, at Danmark nu skal sende unge kvinder tilbage til Assads rædselsregime - helt alene og uden nogen omkring dem. 25-årige Feaza er en af dem, der sendes hjem til Syrien, imens hendes far, stedmor og søster må blive i Nivå. Hvorfor sendes hun hjem? Intet har ændret sig siden hun flygtede fra krigen i 2014. Det er den samme farlige mand, der styrer landet. Jeg er bestemt ikke fortaler for, at vi sender mennesker tilbage til rædselsregimer, hvor intet har ændret sig.

I stedet for at have så travlt med at sende syrerne ud af vores land, burde vi betragte det som en god investering for hele samfundet. Jo flere syrere Danmark kan være med til at uddanne, jo større er chancen for at deres land, når de igen kan vende tilbage, vil bero på et oplyst, demokratisk og fredeligt mindset, med flere uddannede indbyggere.

Eller vi kunne se det som en gevinst, hvis de vælger at blive i Danmark. Alene i Fredensborg Kommune får vi brug for 250 flere sosu-medarbejdere i løbet af de næste ti år, og vi ved, at rigtig mange af vores medarbejdere indenfor ældreplejen har etnisk minoritetsbaggrund, så det vil nok vise sig, at vi ligefrem får brug for mere udenlandsk arbejdskraft.

Faeza benyttede netop denne mulighed for at tage en gratis uddannelse, arbejde og kvalificere og ruste sig til en bedre tilværelse, end den hun var flygtet fra. Nu sender vi hende afsted til et samfund, der endnu ikke er klar til at drage nytte af hendes erfaringer, i stedet for at lade hende blive her, så hun kunne bidrage positivt til vores samfund.

Til slut kan jeg fortælle, at en stor del af de flygtninge, vi har fra Syrien er statsløse palæstinensere. Apropos de voldelige begivenheder, der lige nu finder sted i Palæstina, hvor Netanyahu og hans tilhængere igen er i færd med at fordrive palæstinensere fra deres hjem... ja, hvor mon de tager hen?

