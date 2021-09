Således er det ekstra vigtigt at understøtte livet i Nivå Centeret indtil vi har en bymidte. Her kan vi kun lovprise de frivillige kræfter i Fællesværket, som de senere år har gjort en kæmpe forskel for at skabe liv i Nivå, skriver Benn Gandløse Vestergaard (S), byrådskandidat.

DEBAT: Vigtigt med en hånd til de frivillige i Nivå

Debat Fredensborg - 22. september 2021 kl. 04:59 Af Benn Gandløse Vestergaard (S, Byrådskandidat 1. suppleant for Socialdemokratiet, Skovparken 37, 2990 Nivå Kontakt redaktionen

Mens vi venter på, at det første spadestik bliver taget til at skabe en ny Nivå Bymidte, er det vigtigt at holde liv i vores nuværende center. Vi har ventet længere. Vi savner at komme i gang med at skabe en ny levende bymidte, hvor udvikling og klimahensyn følges ad. Skabe en bymidte med ny skole, sundhedshus, bibliotek og ny svømmehal som omdrejningspunkt.

Desværre er det ikke noget, som er færdig i morgen. I det nuværende budgetforlig, er der udsigt til en ny skole vil være klar i 2025, og året efter en svømmehal. Det vil have været rart, hvis vi allerede nu var i fuld gang med at bygge alle disse projekter, men det er ikke tilfældet.

Således er det ekstra vigtigt at understøtte livet i Nivå Centeret indtil vi har en bymidte. Her kan vi kun lovprise de frivillige kræfter i Fællesværket, som de senere år har gjort en kæmpe forskel for at skabe liv i Nivå.

Derfor er det også godt, at der i budgetforliget for 2022 til 2025 er bevilliget 50.000 kr. om året til at støtte deres store og vigtige indsats.