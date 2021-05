Hvor længe endnu skal borgerne vente på, at KFI, der ejer området, vågner op af dvalen, spørger Pia Bødtker? Her en af de skitser, der har været vist tidligere i projektfasen.

DEBAT: Vi venter stadig på KFI - og handler udenbys i Nivå

Nivå er i stærk udvikling, og der bygges på livet løs, bare ikke i Nivå Bymidte, her er der endnu ikke taget det første spadestik til det påtænkte byggeri i etape 1, som der er givet grønt lys til fra Fredensborg Kommunes side.

De, der har bil, har for længst og ofte sammen med andre, der ikke har, fundet andre steder at købe de nødvendige dagligvarer.

Ældre Sagen arrangerer indkøbsture til nabokommunen for at løse indkøbsproblemerne for de ældre borgere.