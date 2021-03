Den seneste trafikanalyse fra foråret 2018 viser ellers med al tydelighed hvorfor, med citat fra rapporten: ?Trængsel og trafiksikkerhed og støj på A6 har været vigtige emner blandt borgere og politikere i Fredensborg kommune de senere år. Tilsyneladende er det ikke mere et vigtigt emne for vore kommunale politiker, skriver Niels Rasmus Jensen.

DEBAT: Vi savner også tryghed i trafikken

Det er med stor forundring, at vi i FAA den 11. marts kan læse, at kommunens farligste steder, som giver anledning til opmærksomhed, fordi der er en såkaldt stor koncentration af uheld og ulykker, indikeret med 9 stk sorte pletter som bemærkelsesværdigt kun findes i og ved den østlige side af kommunekortet.

Alle tidligere dialoger, diskusioner, vejmøder og trafikrapporter omkring hovedvej A6' skæmmende og skræmmende deling af Fredensborg by er ikke medtaget her!

Tilsyneladende er det ikke mere et vigtigt emne for vore kommunale politiker?

Men det er det bestemt for vi borgere, der dagligt oplever et trafikalt inferno af tæt og tung trafik. Samt et utal af bilister som har glemt alt om hastighedsbegrænsninger, som sandsynligvis hænger sammen med at politiet aldrig foretager hastighedskontrol her. Vanvidsbilister har vi naturligvis også dagligt samt modullastvogne!