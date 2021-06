Ensomhed er et samfundsproblem, hvor vi alle kan bidrage til en positiv udvikling ved at tage kontakt til de ensomme, vi har kendskab til, og ikke være bange for at italesætte ensomheden, skriver Louise Mehnke.

DEBAT: Vi bør fortsat tale åbent om ensomhed

Ensomhed er et samfundsproblem, hvor vi alle kan bidrage til en positiv udvikling ved at tage kontakt til de ensomme, vi har kendskab til, og ikke være bange for at italesætte ensomheden. Derudover vil jeg som lokalpolitiker arbejde for at vi i Fredensborg Kommune kan lave en fast aftale og strategi for bekæmpelse af ensomhed - gerne med inspiration fra England og Norge, som har udarbejdet en national strategi på området. Ensomhed bør ikke være tabu, selvom det kan være svært at tale om.