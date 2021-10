DEBAT: Valget er klart

Den 16. november går Danmark atter til valg. Flere tusinde håbefulde kandidater har en ambition om, at gøre en lokalpolitisk forskel. Det fortjener de tak for. I Danmark lever demokratiet nemlig i bedste velgående, trods særligt borgerlige udsagn om det modsatte. I Fredensborg kommune stiller langt over 100 dygtige kandidater op, og det aftvinger enorm respekt. Husk det, når I møder kandidaterne i gadebilledet. Stop op og lyt. De fleste har faktisk meget på hjerte og det der binder dem sammen, er at de alle ønsker det bedste for kommunen. Jeg håber det bedste for alle.

Jeg har gjort mit valg op. Ikke at det er så overraskende, men jeg stemmer på, at vi beholder den borgmester vi har nu. Siden socialdemokraterne trådte til, har Fredensborg kommunen forbedret sig på alle væsentlige parametre. Vi er i front på klima-området, vi har gode institutioner, skoler og plejehjem. Børnefamilier vælger kommunen til og økonomien er blandt landets bedste. Vi er, i realiteten, gældfri, samtidig med at vi investerer massivt i rammerne for den borgernære velfærd. Derudover er vi, formentlig, også den kommune, hvor der indgås flest brede forlig. Oppositionen har, for længst, indset, at de ikke har et realistisk bud på en anden vej. En borgerlig borgmester i kommunen vil nemlig skulle basere sig på stemmer fra Ny borgerlige. Et parti, som ønsker at afmontere den lokale velfærd til fordel for skattelettelser, og et parti, som har en tydelig indvandrerfjendsk profil. Det kan ingen være tjent med.