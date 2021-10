Borgerforeningen Fredensborg By har i flere år gjort opmærksom på de helt utilfredsstillende trafikforhold på og omkring hovedvej A6 gennem Fredensborg By. Her borgerprotester op til forrige kommunalvalg.

DEBAT: Trafikken i Fredensborg - der skal ske noget!

Bestyrelsen har derfor med glæde læst artiklen i FAA d.29.9, hvor Trafikgruppen fremlægger et konkret forslag til afhjælpning af de værste gener med den gennemgående tunge trafik og de mange pendlere, der passerer gennem byen uden at have ærinde her. Helt kort går forslaget ud på at hastigheden gennem byen sænkes til 40 km/t, byskiltene flyttes længere væk fra byen, samt at tung trafik uden ærinde i byen forbydes.

Borgerforeningen opfordrer alle i byen til at støtte op om forslaget og til at spørge kandidaterne ved kommende vælgermøder, hvad de har gjort for at løse trafikproblemerne og ikke mindst hvad de vil gøre for at gennemføre forslaget. FAKTISK er alle partier enige om forslaget. Nu mangler der at enigheden følges aktivt op så forslaget realiseres. Hvem tager dette på sig og sørger for det?