DEBAT: Trafikafviklingen på Avderødvej

Debat Fredensborg - 30. august 2021 kl. 13:08 Af Lars Egedal, Byrådsmedlem (V), Medlem af Infrastruktur & Teknik Udvalget Kontakt redaktionen

Min byrådskollega Louise Mehnke (S) beskrev i sidste uge de trafikale udfordringer med gennemkørende trafik på Avderødvej.

Louise har ret i, at alt for mange bilister vælger Avderødvej som en genvej mellem Nivå og Hillerød - et problem, som byrådet ad flere omgange, har søgt at komme til livs, blandt andet ved at forbyde gennemkørende tung trafik, nye indsnævringer og 2+1 vejstrækningerne.

Målet har, for privatbilismen været, at gøre det så »bøvlet« og tidskrævende at køre igennem Avderød, at bilisterne helt automatisk vælger Helsingørmotorvejen i stedet. Desværre virker denne strategi kun i begrænset omfang, særligt grundet kødannelse på motorvejen i morgenmyldretiden, som forlænger rejsetiden markant.

Skal vi have stoppet den gennemkørende trafik må vi nok se i øjnene, at kun en lukning af en del af ruten - eksempelvis Vejenbrødvej nord eller syd for Fredensborg Kongevej vil kunne sætte en effektiv prop i trafikken. En ting er dog sikkert: Det kommer ikke til at ske, da det hverken nyder folkelig eller politisk opbakning.

Med andre ord, hænger vi på den gennemkørende trafik, og må således handle derefter.

Det vigtigste tiltag, som vi regner med bliver virkeliggjort i 2022 er cykelstien mellem Avderød bygrænse og Karlebo skole. Stien vil blive adskilt fra vejbanen af en 1-2 meter bred rabat. Stien vil sikre en effektiv adskillelse af de bløde og hårde trafikanter, og dermed øge trygheden for alle brugere.

Stien vil samtidig betyde et farvel til 2+1 optegningen på det samme vejstykke. Jeg er i øvrigt af den opfattelse, af 2+1 alene virker på veje med gode oversigtsforhold og med begrænset trafik - de 2 kriterier lever Avderød slet ikke op til.... Stien vil næppe ændre på bilisternes ageren på strækningen, men den vil ubetinget give en større trafiksikkerhed - både faktisk og oplevet.

Når vi har realiseret stien syd for Avderød kommer turen til den nordlige del af Avderødvej samt de første 100 meter af Vejenbrødvej, hvor vi skal have set på, om de nuværende chikaner og bump er tilstrækkelige, ligesom vi skal have fundet en løsning på oversigtsforholdene fra de første ejendomme (stikvejen).

Alle skal føle sig trygge og trafikken omkring Avderød skal kunne afvikles sikkert og fornuftigt. Det tror jeg ikke nogen kan være uenige i. Vi skal nok komme i mål, men det kommer nok desværre til at tage lidt mere tid før vi er der.