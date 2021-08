Det skal være slut med pakkeløsninger og kassetænkning i ældreplejen, som giver risiko for at tid til fokus på og omsorg for det enkelte individ forsvinder, skriver Heidi Boss Nybo, konservativ byrådskandidat. Foto: Jon Norddahl

DEBAT: Tid til opgør med ensretningen i ældreplejen

Debat Fredensborg - 28. august 2021 kl. 19:05 Af Heidi Boss Nyby (K), Byrådskandidat, Sølystparken 16, 2990 Nivå Kontakt redaktionen

Sagen om Plejecenteret Skovgården har været trist læsning. Hos de Konservative ønsker vi sagen kulegravet. Men på den lange bane ønsker vi endnu mere for de ældre borgere. Derfor vil vi arbejde for mere frihed for den enkelte borger i ældresektoren.

For sagen om Plejecenteret Skovgården har for alvor bevist, at det er tid til et opgør med den måde vi tænker ældrepleje på, så det ikke sker igen. Det skal være slut med pakkeløsninger og kassetænkning i ældreplejen, som giver risiko for at tid til fokus på og omsorg for det enkelte individ forsvinder.

Med andre ord skal pengene i langt højere grad kunne følge den enkelte individuelle borgers behov. De ældre borgere skal mødes med varme hænder med tid, og derfor opleve en værdig behandling. De skal kunne blive i deres eget hjem og få relevant hjemmepleje så længe som muligt, hvis de ønsker det. Derfor er det også vigtigt at kunne have egen læge i nærheden af egen bolig, så lægebesøg ikke kræver en besværlig rejse.

Et godt liv indebærer, at man hele livet selv kan træffe valg - også om sin sundhed og pleje. For vi har alle forskellige behov og ønsker til vores liv. Derfor er det også oplagt at supplere med flere private tilbud i ældreplejen, f.eks. private plejehjem, og et øget samarbejde med private virksomheder om selvtræning.

Vi har brug for flere og forskellige typer af senioregnede boliger i Fredensborg Kommune, gerne også seniorbofællesskaber. Et opgør med ensretningen i ældreplejen skal derfor give den frihed der skal til for at den enkelte ældre borger selv kan skabe sit gode liv, uden at skulle passe ned i nogen kasse.