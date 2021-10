DEBAT: Thomas Lykke er en energisk og solid borgmester

Et samarbejdende og erfarent byråd kræver en stærk og solid ledelse. Det har vi med borgmester Thomas Lykke Pedersen (A) ved roret, han er skarp. Han er i stand til at løse store komplekse politiske opgaver. Lad mig nævne, at kommunen med udgangen af 2023 er gældfri, at kommunen har en stærk klimaprofil, vi har en solid kassebeholdning, byrådet er i gang med en tiltrængt udbygning og modernisering af idrætsanlæg og skoler. Det kræver kompetent ledelse og er på ingen måde udtryk for magelighed. Vi står i 2021 et helt andet solidt sted end i 2009, da Thomas Lykke overtog fra blå blok.