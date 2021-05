Ét er at Thomas von Jessen ikke mener han hæfter for fortidens gerninger, men hvad så med de kommende? Som medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har han sagt ja til et større byggeri ved Cirkelhuset, indeholdende et par hundrede boliger - placeret klods op ad Helsingør-motorvejen, påpeger Arne Lund.

DEBAT: Svarene om vejstøj i grænser til det komiske

Debat Fredensborg - 21. maj 2021 kl. 13:01 Af Arne Lund, Langebjergvej 260A, Humlebæk Kontakt redaktionen

Det grænser til det komiske, når Thomas von Jessen 19.5. forsøger at tale sig fra de konservatives medansvar for at så mange boliger, her i kommunen, generes af støj fra Helsingør-motorvejen.

Problemet er, siger von Jessen, stigende vejtrafik. Flere biler på vejene er nu ellers én af partiets mærkesager. Det glemmer han dog mens han taler med avisens udsendte. Og han prøver også at tale sig væk fra, at han sidder i et byråd, der har tilladt byggeri tæt på motorvejen. Fx på Tegl-bakken i Nivå, der ligger 200 meter fra motorvejen, og hvor vestenvinden - som blæser ca. 80 pct. af årets timer - gør udendørs ophold til en tvivlsom fornøjelse. Og han ser også bort fra, at der er også givet tilladelse til etagebyggeri klods op ad Nivå station

»Vi har nok ikke været opmærksom på den del,« påstår von Jessen frejdigt. På alm. dansk hedder det at snorksove, for debatten om trafikkens skadelige virkninger, har stået på siden 90'erne.

Det er for billigt, at klandre Danmarks Naturfredningsforening for »at gøre for lidt for at dæmpe støjen i hverdagen.« Den 8.4.2021 protesterede DN's formand i Hillerød over udbygningen af Hillerød-motorvejen, der vil forøge støjgenerne betydeligt. Også dén vej har de konservative presset på i årevis for at få udbygget - kraftigt promoveret at miljøordfører, Mette Abildgaard.

Ét er at Thomas von Jessen ikke mener han hæfter for fortidens gerninger, men hvad så med de kommende? Som medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har han sagt ja til et større byggeri ved Cirkelhuset, indeholdende et par hundrede boliger - placeret klods op ad Helsingør-motorvejen.

Støjvolde, beplantning og støjdæmpende asfalt mindsker støjgenerne en del, men langt fra nok. Skiftende regeringer afviser, at sænke støjgrænserne langs motorveje fra 58 dB(A) til fx 52 dB(A), svarende til en halvering. Heller ingen regering vil sænke farten på motorveje tæt på beboede områder for at begrænse støjen. Den slags bruges ellers i mere oplyste europæiske lande.

Èt et støjen fra bilerne, noget andet og lige så slemt, er bilerne luftforurening: diesel- og benzinos, dækstøv osv. Den cocktail slår langt flere ihjel end vejstøj. At sætte sin lid til at fremtidens bilpark gradvis bliver elektrisk - det slår først igennem efter 2035-2040. Indtil da skal vi stadig døje med de fossile biler - og politikere, der ikke vil tage deres ansvar på sig.