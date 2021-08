Venstre har allerede anvist finansiering af vores initiativ, som i øvrigt har bevågenhed langt ud over kommunegrænsen, hvilket er præcis hvad Venstre ønsker: Positiv omtale af Kokkedal, skriver Lars Egedal.

DEBAT: Sure rønnebær og blanding af æbler, pærer og ananas

Debat Fredensborg - 27. august 2021 kl. 08:51 Af Lars Egedal (V), Byrådsmedlem Kontakt redaktionen

I et læserbrev her i spalterne kritiserer Thomas von Jessen (K) Venstres forslag om at indrette et cykelcrossanlæg ved Brønsholm vandtårn.

Argumenterne er mange: Vi mangler daginstitutioner, vi skal spare 25 millioner på driften, støjvolde langs motorvejen, senioregnede boliger, kassebeholdningen er disponeret og en sluse i Nivåen.

Lad os lige tage argumenterne én for én:

Daginstitutioner: Det er korrekt, at vi i de kommende år mangler fire daginstitutioner, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er kommunen, som skal bygge og indrette disse - der er andre muligheder, som afsøges af byrådets partier

Sparekrav på driften: »Pærer og ananas« - TvJ burde vide, at drift og anlæg er to meget forskellige ting, og at vi ikke kan bruge anlægsmidler til at betale driftsomkostninger (éngangsudgifter vs løbende omkostninger)

Støjvolde ved Helsingørmotorvejen i Nivådalen: Disse er bestemt ønskværdige, men henhører under Vejdirektoratet. Vi vil måske selv kunne opføre støjværn langs Kongevejen, men de vil næppe have nogen effekt, da støj forplanter sig i parabler, og derved glider over noget, som står længere væk.

Senioregnede boliger: Dette har intet med kommunekassen at gøre, da kommunen jo ikke bygger boliger - dette er en opgave for boligselskaber og private investorer.

Kassebeholdningen: Det er korrekt, at en del af kassebeholdningen er disponeret, men Venstre har finansieringen klar.

Sluse i Nivåen: K står fuldstændig alene med dette ønske, og der er ikke lavet forundersøgelser eller vurderinger af hvor, hvor højt og hvordan. Måske dette kommer senere....

Konklusion: Rønnebærrene er sure.

K er værste fald uvidende om kommunal økonomi og proces og i bedste fald ude på en ekspedition for at forsøge at dække over deres egne manglende visioner for vores kommune.

TvJ's lange politiske erfaring taler for, at K mest af alt er misundelige over, at Venstre har en idérigt og fremadskuende byrådsgruppe.

Og kære Thomas vJ, Venstre har allerede anvist finansiering af vores initiativ, som i øvrigt har bevågenhed langt ud over kommunegrænsen, hvilket er præcis hvad Venstre ønsker: Positiv omtale af Kokkedal, den gode historie, og et bredt udvalg af sunde fritidsaktiviteter til kommunens borgere - og vi regner da med, at K bakker op herom.