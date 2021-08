Jeg valgte som den første bæredygtigt byggeri, da jeg selv arbejder med nedrivning til dagligt og derfor også ved, at der til tider bliver smidt ting ud, som måske kunne have været genanvendt, eksempelvis i form af træstykker, der måske kunne blive til et havebord, eller lignende med en kærlig hånd, skriver Mikkel Hartwich.

DEBAT: Stil flere krav om genanvendelse

Debat Fredensborg - 23. august 2021 kl. 18:01 Af Mikkel Hartwich (K), byrådskandidat, Baunebjergvej 528, 3050 Humlebæk Kontakt redaktionen

Motiveret og med klimaet i fokus var jeg torsdag den 19. august til Klimakonference på Fredensborg skole Vilhelmsro.

For der skal findes løsninger for klimaets skyld for vores alles skyld, og især for min generation, min datters generation og de generationer der kommer efter der.

Det var super spændende og med nogle gode workshops, hvor man kunne vælge to og deltage i. Jeg valgte som den første bæredygtigt byggeri, da jeg selv arbejder med nedrivning til dagligt og derfor også ved, at der til tider bliver smidt ting ud, som måske kunne have været genanvendt, eksempelvis i form af træstykker, der måske kunne blive til et havebord, eller lignende med en kærlig hånd.

Vi blev delt ud i nogle grupper, hvor vi skulle komme med en ide til, at være med til at sænke CO2 udledningen og her kom min gruppe frem til, at vi synes det skal være krav til lokalplaner i forhold til solceller eller anden grøn energi, samt muligheden for at lagre strømmen, udover dette synes vi også der skal sættes krav til genbrug, det kan eksempelvis være vinduespartier hvor at glasset tages ud og bliver lavet om til isolering.

En ting der gjorde mig rigtigt glad var, at foruden mig ved bordet sad der fem andre, hvoraf de to sidder i byrådet for henholdsvis (V) og (S) samt en Byrådskandidat fra alternativet, det giver mig en tro på at vi sammen kan løse klima problemerne.

En bedre kommune i balance samt et klima i balance.