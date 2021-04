Det er snart 10 år siden, at den nye skole på Vilhelmsro stod færdig for indskolingselever. Nu foreslår De Konservative at udbygge skolen, så den gamle byskole kan ombygges til senioregnede boliger tæt på bymidten. Og gerne inden 2028, mener partiet. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

DEBAT: Seniorboliger: Indfri behovet - med omtanke

Debat Fredensborg - 13. april 2021 kl. 09:51 Af Thomas von Jessen, gruppeformand (K), Solvænget 1, 2990 Nivå Kontakt redaktionen

Forslaget om at udstykke Fredensborg Skole er i sin enkelhed affødt af et meget stort behov for seniorboliger i Fredensborg, som også Socialdemokratiet jævnligt påpeger. Hidtil har det vist sig særdeles svært at finde egnede placeringer. Det bremser processen, mens behovet vokser.

At følge den allerede fastlagte plan og vente til 2028 er derfor uholdbart i forhold til det voksende ønske. Vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Fine bemærkninger om behovet for seniorboliger er naturligvis en god inspirationskilde, men der skal også konkrete ideer på bordet. Når man så præsenterer en konkret ide om udstykning af skolen på Benediktevej kombineret med tilbygning på skolen ved Vilhelmsro for at samle de pædagogiske kræfter et sted, er man jo også spændt på, hvordan de bliver modtaget. Intet kan gennemføres uden et flertal. En dialog mellem skoleinteresser og boliginteresser vil fremadrettet være formålstjenligt for lige denne ide.

Overordnet ønsker konservative bredde i boligtyper for seniorer. Almene boliger gennem omforandring af dele af de eksisterende almene boliger til senioregnethed, privat udlejning, andelsboliger og ejerboliger. Rundt om i kommunen er der fx en del senioregnede andelsboliger, så vi har i forvejen en del erfaringer. Vi ser nu et hastigt stigende behov for seniorboliger, og vi tror på, at en bred model med forskellige boligtyper vil inkludere flest seniorer.