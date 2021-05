DEBAT: Se fem billeder af stien, der forsvandt

Af Sune Hybert, Byrådskandidat for SF, Bent Fischer-Nielsen, Byrådskandidat for SF, Hanne Berg (SF), Byrådsmedlem

Vi er blevet voldsomst kritiseret af bl.a. Ulla Hardy-Hansen (C) og andre fremtrædende medlemmer af byrådet for at viderebringe Danmarks Naturfrednings kort af Esrum Sø med 1200 m eksisterende sti, som ikke eksisterer.

Vi viderebragte kortet med DN´s og Hillerøds Kommunes forslag til sti, for at borgerne på et overskueligt kort kunne se, præcis hvor hele stien rundt om Esrum Sø skulle gå. Det er vigtigt for debatten om stien at vide, at gangstien ikke bare følger søbredden hele vejen rundt, men flere steder er trukket tilbage fra søbredden af hensyn til lodsejerne og fuglelivet.