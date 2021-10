DEBAT: SF ønsker forsøg med selvstyrende grupper

Selvstyrende teams med faste medarbejdere vil betyde, at ældre med behov for pleje møder de samme personer i deres hjem eller på plejehjemmet. Det giver tryghed for den ældre altid at møde et velkendt ansigt. Og omvendt lærer plejepersonalet den ældre og den ældres behov bedre at kende.