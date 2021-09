Og hvem tør starte en tøjbutik i Nivå Bymidte, hvis der ligger en stor H&M i Kokkedal? Hvordan vil det gå med de lokale supermarkeder i kommunen, hvis Føtex og Rema 1000 får lov til at blive endnu større, skriver Hanne Berg, Sune Hybert og Bent Fischer Nielsen - alle SF.

DEBAT: SF fik udsat beslutning om overflødigt butikscenter

Debat Fredensborg - 05. september 2021 kl. 19:46 Af Hanne Berg (SF), Byrådsmedlem, Bent Fischer-Nielsen (SF), Byrådskandidat, Sune Hybert (SF), Byrådskandidat Kontakt redaktionen

Hanne Berg (SF) foreslog Fredensborg Byråd at udsætte behandling af sagen om et nyt stort butikscenter i Kokkedal. Det lykkedes!

Fredensborg Erhvervsråd skal først høres om butikscenteret i den seneste udgave, og SF ønsker, at der skal foretages en klimavurdering af hele projektet. Humlebæk Centerforening og Nivå Centerforening har udtalt sig meget kritisk om projektet.

Hanne Berg (SF) har siden projektets start været modstander af et nyt stort butikscenter i Kokkedal af flere grunde:

1. Det vil udhule handlen i de andre bymidter.

2. Det er et fejlplaceret og overflødigt butikscenter.

3. Klimaaftrykket fra vugge til grav skal vurderes. Byggeri og drift af et nyt stort regionalt center vil være en stor belastning for klimaet. Byrådet skal have et oplyst grundlag at træffe beslutning på.

Lars Simonsen (R), der er formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, har forsøgt at berolige borgerne i Humlebæk med, at de fortsat vil handle i Humlebæk Center. De vil fx fortsat handle i sportsforretningen i Humlebæk, selv om der kommer en stor sportsforretning i Kokkedal. Det er muligt, men borgerne i Nivå vil ikke længere køre til Humlebæk, hvis der kommer en meget større sportsforretning med et meget større udvalg i Kokkedal. Sportsforretningen i Humlebæk vil derfor miste en stor del af sine kunder og Vupti! Borgerne i Humlebæk mister deres gode lokale sportsforretning.

Og hvem tør starte en tøjbutik i Nivå Bymidte, hvis der ligger en stor H&M i Kokkedal? Hvordan vil det gå med de lokale supermarkeder i kommunen, hvis Føtex og Rema 1000 får lov til at blive endnu større.

Eksemplerne viser, hvordan et nyt stort butikscenter i Kokkedal vil kvæle butikkerne i Humlebæk, Fredensborg og en kommende bymidte i Nivå.

Fint at de andre partier nu er begyndt at lytte til SF's kritik af projektet. Vi håber, at det havner i papirkurven.

Vi skal udvikle butikshandlen i ALLE vores fire bysamfund!