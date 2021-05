DEBAT: SF er igen på galt spor!

De ihærdige politikere har nu studeret gamle kort og har fundet ud af, at der på nogle af disse er markeret en "sti" på min ejendom Endrupgård nord for Fredensborg og Kovangen. Jeg må igen trække tæppet væk under SF'erne: Der ér ingen offentlig sti - og der har aldrig været en offentlig sti langs med søbredden. Det præsenterer SF ellers som en stor »afsløring« i et læserbrev i avisen forleden.

Nu ved jeg godt, at det er valgår, og at dét kan gøre kandidater til byrådet ekstra forhippede på at markere sig. Jeg kan dog oplyse, at der indtil 2007 - tilfældigvis samtidig med amternes nedlæggelse - var et hjulspor i kanten af landbrugsarealet ud mod den uberørte natur ned mod søen. Hjulsporet blev benyttet af landbrugsmaskiner. Sporet har nu været nedlagt i over et årti netop for at beskytte naturen mod menneskelig trafik i nærheden. Det er blandt de væsentlige forklaringer på, at f.eks. havørnen jager her langs søbredden.