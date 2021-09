Tilsynet med almene Boliger i Fredensborg Kommune har ikke fundet anledning til at reagere. Heller ikke selv om præmisserne for finansiering af de knap 1,2 millioner slet ikke holder, skriver Berit Haut.

DEBAT: Rettidig omhu? Lejerne får regningen

Debat Fredensborg - 06. september 2021 kl. 06:52 Af Af Berit Haut, Mariehøj, Nivå

Den endelige myndighedsgodkendelse af de nedgravede beholdere i Mariehøj/Byvejen blev givet den 12.07.21. Den 20.07.21 fik jeg udleveret aktindsigt, hvor myndighedsgodkendelsen ikke var med.

Myndighedsgodkendelsen blev først udleveret til undertegnede i fornyet aktindsigt den 30.08.21. Dette til trods for, at samme medarbejder i kommunens administration har varetaget alle handlingerne. Rettidig omhu?

Den endelige myndighedsgodkendelse er givet uden, at Kommunen har modtaget den af kommunen udbedte fuldmagt, der bemyndiger leverandøren til at drive projektet videre på vegne af boligselskabet. Afdelingsbestyrelsesformand for Mariehøj/Byvejen er nu også blevet aktiv spiller i korrespondancen, dog uden klar bemyndigelse, eftersom det er Organisationsbestyrelsen, og ikke Afdelingsbestyrelsen, der har både det økonomiske og juridiske ansvar.

Af principgodkendelsen den 01.07.21 fremgår, at »Kommunen blev oplyst, at »hustandsnærhed« er blevet italesat på afdelingsmødet d. 14. juni 2021, hvor projektet igen blev genbehandlet af beboerne uden bemærkninger.« Dette er totalt usande oplysninger. Husstandsnærhed blev overhovedet ikke italesat på afdelingsmødet, og projektet blev slet ikke genbehandlet af beboerne. Genbehandling fremgår ikke af mødereferatet, som administrationen har udbedt sig som dokumentation for genbehandling af projektet i bebyggelsen. Administrationen har undladt at "opdage" den manglende dokumentation for den usande påstand i det fremsendte referat og har givet endelig godkendelse på baggrund af dokumentation for en genbehandling, som slet ikke eksisterer.

Den 15.07.21 udsendte Organisationsbestyrelsen (OB) i Fredensborg Boligselskab »Information om nedgravede affaldsøer« til beboerne. OB påberåber sig at skulle have udvist »rettidig omhu« ved at indkøbe nedgravede beholdere for knap 1,2 millioner kroner (den 21.10.20) FØR leverandøren overhovedet havde ansøgt om den krævede myndighedsgodkendelse af projektet (den 11.11.20), FØR formandskabet for Fredensborg Boligselskab havde underskrevet kontrakten og UDEN at KAB's juridiske afdeling havde frarådet indkøb, før myndighedsgodkendelse forelå / foreslået forbehold. Selve indkøbet kan kun effektueres af KAB og deres ansatte.

Leverandøren kræver minimum 60.000,- i ekstra omkostninger for opbevaring af beholderne, mens myndighedsgodkendelse er pågået. Dette beløb tørres af på beboerne/afdelingen at betale. Fejlen ligger helt klart hos KAB, som er de eneste, der kan indkøbe varer. Hvem, der har opmuntret KAB til at indkøbe beholderne uden en underskrevet kontrakt fra Fredensborg Boligselskab, står hen i det uvisse.

Tilsynet med almene Boliger i Fredensborg Kommune har ikke fundet anledning til at reagere. Heller ikke selv om præmisserne for finansiering af de knap 1,2 millioner slet ikke holder. Beboerbeslutning om nedgravede beholdere den 27.08.20 blev truffet på mangelfuldt og forkert oplyst grundlag.